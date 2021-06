Onze opinie. Wat meer ouderwetse galanterie was gepast geweest. Dat wrakingsverzoek zat niet pas maandagochtend in de aktetas van meester Joris Van Cauter

Binnenland PS voor verbod op uiterlijke tekenen geloofs­over­tui­ging bij contact met publiek of in gezagsfunc­tie

7 juni De PS is voor een verbod op uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging voor het personeel dat in contact met publiek komt of dat een gezagsfunctie uitoefent. Het Bureau van de Franstalige socialisten boog zich maandag over de kwestie van de uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging voor overheidspersoneel, die de afgelopen weken opnieuw op de politieke agenda terechtkwam. PS-voorzitter Paul Magnette zegt in persoonlijke naam voorstander te zijn van een beroep van de MIVB tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank die de Brusselse openbaarvervoermaatschappij veroordeelde voor discriminatie bij de aanwerving. Magnette vindt dat de beslissing door de MIVB-directie genomen had moeten worden zonder politieke inmenging.