Onze opinie. Wat al niet kan, als je politici wat port

Doe de prik-test: wanneer kom jij aan de beurt voor het coronavac­cin?

8 januari Er is vandaag meer duidelijkheid gekomen over wie wanneer gevaccineerd wordt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kondigde samen met de topman van de vaccinatie-taskforce, Dirk Ramaekers, aan dat heel wat groepen vooruit kunnen worden gehaald in de planning. Ontdek via deze interactieve test wanneer jij aan de beurt komt.