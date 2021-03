Onze opinie. Wanneer de NMBS ongebreideld tickets blijft verkopen, zullen mensen in het station blijven samenkomen

Tienen Buren moeten lijdzaam toezien hoe vrouw (68) sterft in woning­brand: “We kregen raam niet open, de hitte was enorm”

30 maart Op de Tiensebaan in Goetsenhoven bij Tienen is in de nacht van maandag op dinsdag een 68-jarige vrouw overleden bij een woningbrand. Het waren buurtbewoners die de brand rond middernacht opmerkten, maar zij konden hun buurvrouw niet meer redden.