ONZE OPINIE. Waarvoor ontzeggen we jonge gezonde kinderen nog onderwijs?

Hybride werken: wat wíl de Belg nu eigenlijk?

14 september Thuiswerken of terug naar kantoor? Of een combinatie? En hoe vaak gaan we dan naar kantoor en welke dagen werken we thuis? Internationaal rekruteringsspecialist Robert Walters deed zeer recent onderzoek bij ruim 5000 werknemers in 31 landen naar hun wensen en verwachtingen rond hybride werken. Daaruit blijkt dat de Belg bij voorkeur 2 dagen per week op kantoor doorbrengt, en de andere dagen verder wil thuiswerken.