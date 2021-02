Onze opinie. "Waarom zouden we de file nog langer maken voor de sukkelaars die er echt door moeten?"

Lorin Parys: verkiezing N-VA-ondervoor­zit­ters “zegt niets over koers van de partij”

8 februari De verkiezing van Valerie Van Peel en Lorin Parys als ondervoorzitters bij N-VA zegt volgens Parys zelf "niets over de koers van de partij". Dat zei Parys vandaag in De Ochtend op Radio 1. De verkiezing betekent volgens Parys ook niet dat hijzelf of Van Peel automatisch in "poleposition" liggen om huidig voorzitter Bart De Wever op te volgen. Parys hoopt zelfs dat De Wever nog lang voorzitter blijft en niet in 2023 "op 1 jaar voor de verkiezingen" de fakkel doorgeeft.