ONZE OPINIE. Waarom HLN undercover toont wat een Vlaamse acteur doet zonder zijn initialen bekend te maken

Vlaamse acteur (51) uit verschil­len­de jeugdreek­sen opgepakt voor vermeend kindermis­bruik na onderzoek HLN

13:22 Een acteur uit jeugdprogramma’s, tv-series en kinderfilms is vorige week opgepakt in een onderzoek naar vermeend kindermisbruik. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Het gerecht kwam de 51-jarige man op het spoor na een undercoveronderzoek van de Nederlandse journalist Sven van der Meulen in samenwerking met HLN.be en Het Laatste Nieuws. In een gesprek dat werd opgenomen met een verborgen camera beweerde de Vlaamse acteur seks te hebben gehad met minderjarige jongens, en hij ging daarna ook in op een uitnodiging om een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer. Uiteraard was het jongetje daar niet echt, maar de acteur was wél op de afspraak. Volgens onze informatie ontkent de acteur nu tegenover de politie, en zegt hij dat zijn uitspraken “grootspraak” waren.