ONZE OPINIE. Waar is da (bevrijdings)feestje?

Het is een gevoel dat waarschijnlijk enkel met de ontlading na de Tweede Wereldoorlog te vergelijken is. Zo dramatisch en zwaar de tol is één jaar na de eerste lockdown, toch is de drang nu vooral om een feestje te vieren. Getuige daarvan: wanneer de horeca in mei heropent, zijn heel wat zaken al dagenlang nagenoeg volgeboekt. Dit weekend vormt al een voorproefje. Studio Brussel feest een nachtje door met “Knaldrang”, Radio1 riep iedereen op om feestelijk uitgedost van thuis te werken, en de apotheose is natuurlijk 24 UUR LIVE in het Sportpaleis waar HLN mee de schouders onder zet. Waar is da (bevrijdings)feestje?