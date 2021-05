Onze opinie. “Vooruit etaleert het eigen verlies. Je kan je afvragen of dat de beste strategie is”

Voor het loonakkoord, maar ook voor deze deal chargeerde Vooruit op voorhand. De vergroening moest hand in hand gaan met een grote fiscale hervorming. De bedrijfswagens moeten op de schop - zo luidt het rode standpunt. Dat is ook het groene standpunt. Het idee kleeft zelfs meer aan Groen dan aan Rood - herinner u die verdraaide kiescampagne van 2019! Ja, Groen wilde verder gaan. Maar dit is het compromis van een veelkoppige coalitie. En intussen etaleert de partij wel duidelijk dat een nadeel in een voordeel wordt omgebogen. Of hoe je een compromis met oog voor de eigen stem toch verdedigt. Vooruit daarentegen chargeert en etaleert nadien weinig plusjes. Letterlijk en figuurlijk. Ja, de partij zette zo de eigen ideeën nog eens op scherp. Maar de soep wordt nadien niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Of hoe een partij het eigen verlies etaleert. Je kan je afvragen of dat de beste strategie is. Dit slechte karakter denkt alvast van niet.