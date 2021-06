Onze opinie. Voorlopig kan de EU Victor Orbán niet raken waar het pijn doet: in de portemonnee

Rotselaar Ammoniak­lek bij Danone in Rotselaar: zuivelfa­briek ‘s nachts geëvacu­eerd

23 juni De hulpdiensten zijn om 3 uur vannacht ter plaatse gesneld bij Danone in Rotselaar voor een ammoniaklek in het koelsysteem van de fabriek. “De precieze oorzaak moet nog onderzocht worden, maar er is geen ammoniak in het milieu terechtgekomen”, stelt Bo De Ridder van Danone. Omstreeks 16 uur vandaag werd de site weer vrijgegeven.