ONZE OPINIE. Vooral de onvoorzichtigheid van Pukkelpop heeft er “Pukkelstop” van gemaakt

Moeder, waarom vaccineren wij? Je zou het je als jongere voor minder afvragen nu Pukkelpop geannuleerd is. Een bevolkingsgroep die zelf nauwelijks risico loopt en zich al anderhalf jaar aan regels houdt, ziet alweer het beloofde “cadeautje” voor al die opofferingen in rook opgaan. Toch is het de organisatie zelf die daar de hoofdverantwoordelijke voor is. Geen mens die snapt waarom het per sé op vier dagen met 60.000 bezoekers en acht podia moest. Vooral daardoor werd het dit jaar geen Pukkelpop, maar Pukkelstop.