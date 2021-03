ONZE OPINIE. "Voor veel professoren is het de voorbije maanden hard ontwaken in een wereld waarin ze ook tegenwind krijgen”

Het is exact één jaar geleden dat Maggie De Block (Open VLD) in het parlement de bevolking toesprak met de woorden: ‘Blijf in uw kot.’ Sinds dat moment leven we ‘in ons kot’ bij de gratie van curves en cijfers. Twaalf maanden later is het vermoeiend om vast te stellen dat onze overheid nog altijd niet het maximale uit al die data puurt. Zo hebben we geen benul wat de invloed van corona-uitbraken in ziekenhuizen is op de stijging van de opnamecijfers. Die invloed zou nihil kunnen zijn, maar net zo goed is ze erg relevant en plaatst ze forse toenames in een ander licht. Het probleem is: we wéten het niet. Ziekenhuizen zijn niet verplicht om die uitbraken te rapporteren, dus kan de overheid ze niet opvolgen en kunnen experts er geen conclusies uit trekken. Ondertussen gissen we naar oorzaken van stijgingen en klikken we daar verregaande beslissingen over onze maatschappij aan vast. Mag ik daarover zeuren?