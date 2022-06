ONZE OPINIE. Voor elke wolf een hek. Voor elk everzwijn een coach. Maar Vlaamse leerlingen krijgen geen les meer

Het is een absoluut dieptepunt. Leerlingen leren al maanden geen wiskunde, Nederlands of Frans. Jongeren krijgen geen examens. Hoe kan je daar niét ongelooflijk verbolgen over zijn? Dat mogen en kunnen we niet zonder meer aanvaarden. Daar moeten we over blijven praten. En het ergste? Het is een ijsschots die we zagen liggen. Het lerarentekort is voorspeld. Je kan het niet in enkele maanden oplossen. Dat zeggen ministers al twintig jaar. Het probleem was altijd veraf, nooit dichtbij. Intussen werden vijzen aangedraaid in de hoop dat oplapwerk zou volstaan. Voor een grondige renovatie botsten de belangen te hard. Als de beste ballerina trippelden politici rond de zere tenen. Het evenwicht tussen bonden, koepels en politiek bleef bewaard. Iedereen tevreden, niemand tevreden. Het volstond niet.