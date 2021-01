ONZE OPINIE. Vlaanderen kan nog iets leren van Wallonië

In Gent wil een ondernemer in april krek hetzelfde doen. Een eerste test om na te gaan of er ook in Vlaanderen zoiets kan bestaan als 'coronaproof' feesten. Maar nog voor hij zijn plan uit de doeken kon doen, sloeg de overheid het al aan diggelen. De Gentse schepen vond het idee voor zo'n experiment weliswaar 'vree wijs', maar weigerde zijn aanvraag. Want de Vlaamse overheid verbiedt het om gezonde mensen te screenen met sneltesten. "Bij gezonde mensen zonder symptomen zijn die testen nog niet zo betrouwbaar", klinkt het. Wil iemand ze dat in Barcelona eens gaan uitleggen?