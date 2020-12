ONZE OPINIE. “Versoepelen zonder vaccin was niet eenvoudig. Maar een houdbare exitstrategie uitstippelen, terwijl al een vaccin wordt uitgerold is mogelijk nog delicater”

Oudsbergen Zoektocht met drone naar gewonde wolf levert niets op: “We denken dat het dier weer naar huis is”

2 december Er is de hele voormiddag gezocht naar een gewonde wolf in Oudsbergen, die eerder om 6.30 uur was aangereden aan de Weg naar Zwartberg. De politie reed er toevallig achter en zag de wolf in de berm liggen, waarna het dier weg mankte. Een warmtedrone en speurhonden vonden helaas geen wolf terug, wat er ook op kan wijzen dat het weer richting nest liep. “Op deze manier raken we al onze wolven kwijt", waarschuwt Jan Loos van vzw Welkom Wolf.