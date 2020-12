ONZE OPINIE. Verlos ons uit het vagevuur van de halve lockdown

Uit het vagevuur van de halve lockdown, verlos ons Heer. Aan het huidige tempo -de hospitalisaties dalen nu gemiddeld met 0,25 procent per dag- halen we het vooropgestelde doel voor versoepelingen net voor Kerstmis. Niet te enthousiast worden: we spreken over vólgend jaar. Pas op 21 december 2021 zullen we dan een week lang minder dan 75 hospitalisaties per dag hebben.