Onze opinie. Veel politici hopen dat samen met Covid-19 ook de colère bij de burgers zal uitdoven. Maar dat kan ijdele hoop zijn

Politici voelen die malaise al langer aan. Theo Francken (N-VA) besloot een tijd geleden geen oppositie meer te voeren over corona. "De mensen zijn al kwaad genoeg, dan moet je aan hetzelfde zeel trekken in plaats van het vuur verder op te poken. Met complotdenkers en dolgedraaide militairen is niemand gebaat", zegt hij in 'Humo'. Dat belet hem niet om elders het vuur op te poken. Hij suggereert dat defensieminister Ludivine Dedonder (PS) weleens een heksenjacht op Vlaamsgezinde militairen kan organiseren. Dedonder klopt nu al dagen op de nagel dat er bij het leger geen plaats is voor "fascisten, racisten, extremisten en seksisten". Voor wat Francken suggereert is nog geen bewijs, maar je kan wel de vraag stellen wie de lijn van deugdelijkheid trekt. Bepaalt mevrouw de minister wie straks binnen de lijntjes kleurt en wie niet? Haar partij applaudisseerde al eens toen Theo Francken in een inhoudelijk debat werd uitgemaakt voor seksist. Zulke zuiveringsacties kunnen goed bedoeld zijn, maar kwaadaardig uitdraaien.