ONZE OPINIE. Van wat een democratische hoogdag zou moeten zijn, heeft Trump een nachtmerrie gemaakt

“O! Say can you see, by the dawn’s early light”, klinkt de eerste regel van het Amerikaanse volkslied. Maar bij dat vroege licht van de dageraad is er na deze verkiezingen alleen maar chaos en verdeeldheid te zien. Met ‘dank’ aan een president die van die tweedracht zijn handelsmerk heeft gemaakt, en die dat ook op verkiezingsavond verder bleef doen door zichzelf onterecht al als winnaar uit te roepen. Maar ook met ‘dank’ aan een krakkemikkig kiessysteem dat van staat tot staat verschilt en waar het tellen van de stemmen dagen duurt. Het maakt van de verkiezingen in de meest trotse democratie ter wereld een ongeziene anticlimax.