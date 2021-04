ONZE OPINIE. Van cafébazen en winkeliers tot de cultuursector: hoe harder je ze opsluit, hoe vrijer hun creativiteit vloeit

Het is makkelijk om te focussen op al die zaken die we al maanden niet meer kunnen. Dat is ook logisch: van “terug naar je werk kunnen” tot “een avondje tooghangen”: iedereen snakt naar wat normaliteit. Toch is het goed om stil te staan bij wat er wél nog allemaal kan. Zoals een reportage in deze krant duidelijk maakt: stel je maar eens voor dat corona in 1991 opgedoken was. Toen niet alleen de medische wereld nog een pak minder ver stond, maar er ook nog geen Deliveroo of Uber Eats rondreed, je niet “op Netflix” naar de cinema kon en telewerk onmogelijk was geweest. Het is de combinatie van die moderne technologie en de persoonlijke creativiteit van velen die ervoor zorgt dat je nog geregeld denkt: eigenlijk was dit een heerlijke dag. Ook al zit de glimlach die dat oproept dan verborgen achter een mondmasker.