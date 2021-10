ONZE OPINIE. Vaccineer verder. Ook in Vlaanderen. Maak er een onophoudelijke queeste van

Of het vandaag in het versnelde Overlegcomité - daadkracht! - over vaccinatie zal gaan, is maar de vraag. Allerlei maatregelen liggen op tafel om de cijfers weer naar beneden te duwen. Het mondmasker verplichten op drukke plaatsen, het Covid Safe Ticket uitbreiden en telewerk aanbevelen. De weg van het minste kwaad, worden die ingrepen genoemd. Maar ook die weg mag bevraagd worden. Zo safe is het Covid Safe Ticket niet, merkt Bart De Wever (N-VA) terecht op. Je kan het mondmasker opnieuw verplichten, maar intussen 'embrasseren' velen elkaar alweer dat het een lieve lust is. Dat Franstalige politici er geen graten in zien? Het zal wel zijn. Een mondmasker en een Covid Safe Ticket? Dat is de realiteit in Brussel en Wallonië. Telewerken? In Brussel is dat vandaag sterk aanbevolen. Vooral Vlaamse politici staan vandaag voor nieuwe beperkingen. Het Overlegcomité krijgt zo meteen een communautaire insteek.