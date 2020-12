ONZE OPINIE. “Uw pizza’s tellen en drones rondsturen, dat kan de overheid. 110.000 reizigers uit rode zones testen niet. Beschamend”

Ik viel net niet van mijn stoel toen ik dinsdagmiddag vernam dat er zoiets bestaat als een confidentieel rapport over de coronacijfers. Als journalist schieten je gedachten dan meteen alle kanten op. Wat wil men ons niet vertellen? Hoe diep is de doofpot? Toen ik het coronarapport ’s avonds vergeleken had met de publieke versie, bleek het allemaal wel mee te vallen. Er stond niks wereldschokkends in, laat staan dat er staatsgeheimen ontbloot werden. Alleen bleek het ene rapport wel een stuk dikker dan het andere en was er behoorlijk wat zinvolle informatie weggelaten in de publieke versie. Waarom zou je dat als overheid doen?