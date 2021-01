ONZE OPINIE. Uitgebrande wagens en opgefikt stadsmeubilair: dat staat intussen te boek als 'standaardincidenten' in Brussel

Het is allicht 'knaldrang' waardoor de liefhebbers van explosieven zich laten leiden. Ons ingesnoerde gehunker naar uitbundig leven. Dat in feite niet meer is dan het gemis van ons gekende leven. En wat zou het deren dat iemand in zijn tuin of op een leeg plein of veld toch wat knaldrang - veilig! - de lucht in schiet? Als het dat maar is na een benepen jaar. En virologisch gezien - tegenwoordig een maatstaf voor ons doen en laten - zien we er geen groot gevaar in. Maar het ene vuurwerk is het andere niet.