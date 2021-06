ONZE OPINIE. Tussen vaccinatie en vakantie liggen nog enkele praktische bezwaren en voorzichtigheid

Europees kampioen vaccineren is België inmiddels. Wie had dat gedacht? Straks halen we de Verenigde Staten nog in! En Vlaanderen trekt het Belgische gemiddelde omhoog. "Vlaanderen boven!", jubelt Wouter Beke (CD&V). Enkel een zeurpiet mompelt dan dat op 11 juli niet elke volwassen Vlaming geprikt zal zijn zoals beloofd. 85% zal het zijn. Fair enough.