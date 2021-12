ONZE OPINIE. Tijd is onze vijand in deze pandemie. Logge machinerieën evenzeer

LEUVEN Ex-scoutslei­der die betrapt werd met massa’s kinderpor­no meteen in de boeien geslagen in rechtbank: 2 jaar cel

Een voormalig scoutsleider en dj uit Leuven is in de rechtbank meteen in de boeien geslagen. Dieter S. kreeg er een celstraf van twee jaar voor het bezit van een grote collectie kinderporno. Het was niet de eerste keer dat de dertiger daarmee werd betrapt. “Ondanks een eerdere veroordeling heeft hem dat niet weerhouden opnieuw feiten te plegen.”

14 december