ONZE OPINIE. Telewerken is absoluut niet het einde van de wereld. Maar men moet er ook niet lacherig over doen, alsof het mensen nauwelijks raakt

LIVE. Minister Annelies Verlinden eist voorlopig geen strengere regelge­ving: "Laat ons eerst de huidige maatrege­len goed naleven"

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vindt strengere maatregelen voorlopig niet aan de orde: “Laat ons eerst de huidige maatregelen goed naleven”. De drie Belgische onderwijsministers vragen daarnaast de Hoge Gezondheidsraad in een officiële brief om het onderwijspersoneel prioriteit te geven bij de derde prik. Minister van Ambtenarenzaken De Sutter (Groen) roept intussen alle federale ambtenaren op zoveel mogelijk thuis te werken. De stijgende coronacijfers zorgen er verder voor dat de Belgische ziekenhuizen moeten opschalen naar fase 1A+, waardoor ze binnen twee weken één bed op de drie moeten vrijhouden voor coronapatiënten. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.

10:37