ONZE OPINIE. “‘t Is goed in’t eigen hert te kijken’, dat spookte de voorbije dagen door ons hoofd in de zaak Jürgen Conings”

Europese Commissie eist dwangsom van 10 euro per achterstal­lig AstraZene­ca-vac­cin

26 mei De Europese Commissie eist dat farmaceutisch bedrijf AstraZeneca in totaal 120 miljoen dosissen van zijn vaccins levert tegen eind juni 2021 en dat er tegen eind september 2021 in totaal 300 miljoen dosissen geleverd worden. Als het bedrijf daar niet in slaagt, zou het een dwangsom van 10 euro per dag per achterstallig vaccin moeten betalen, met een maximum van 10 miljoen euro. Dat hebben de advocaten van de Commissie vandaag gepleit voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De advocaten van AstraZeneca komen vanmiddag aan het woord.