ONZE OPINIE. Subsidies voor bijzaken en allerlei coaches als de kinderopvang in zo'n zwaar weer zit? We verdragen het niet meer

Het vizier staat gericht op onze scholen. Er zijn handen tekort. De leerkracht zit in het verdomhoekje. De opleiding loopt leeg. De omstandigheden zijn moeilijk. Die focus is meer dan terecht. Maar het is hoog tijd om ook naar een vroegere schakel in de ketting te kijken: de kinderopvang. Die is stilaan in hetzelfde bedje ziek. Honderden vacatures staan open. In de sector was de vraag nog nooit zo hoog. Wie het studeert, wil het niet worden. En dan is er de werkdruk: één begeleider moet instaan voor acht kinderen. Dat is te veel. Dat is elders in Europa minder. Het brengt de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor kinderen in het gedrang. Dat zou de opperste prioriteit moeten zijn. De vrees is dat als daar een mouw aan wordt gepast, de nood naar handen nog groter wordt. Maar zou het kunnen dat net die werkdruk zoveel mensen afschrikt? Het wassen, plassen, pappen en nathouden?