ONZE OPINIE. “Stevig parlementair debat vooraleer er een avondklok wordt ingevoerd? Met deze pandemiewet is dat nog steeds geen garantie”

Studie bewijst: tweede coronagolf was vooral te wijten aan varianten

30 juni De tweede coronagolf in Europa was vooral te wijten aan de verspreiding van de verschillende varianten van het virus. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten KU Leuven en ULB. Meer dan de helft van de Covid-19-stammen die in de late zomer van 2020 in Europa circuleerden, werden pas geïntroduceerd na 15 juni. Dat wijst erop dat versoepelingen en internationale reizen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de tweede golf.