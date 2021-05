Onze opinie. Stel dat vaccinatiegraad blijft steken op 60%. Belet dat ons dan om het leven weer op 100% te hernemen?

Het is geen toeval dat net Rudi Vervoort (PS) de knuppel in het hoenderhok gooit. Er hangen donderwolken boven Brussel (en Wallonië). Er is veel twijfel of de beoogde vaccinatiegraad wordt gehaald. Onvoldoende ouderen lieten zich inenten, jongeren blijken doorgaans minder bereid om de bovenarm te ontbloten voor een prik tegen een ziekte die hen minder raakt. Die negatieve som leidt tot bezorgdheid. En dus denkt de Brusselaar aan een coronapaspoort als wortel om mensen tot een prik te verleiden. Laat ons hopen dat Brussel er alles aan doet opdat haar bevolking op de hoogte is van de vaccinaties. Dat mobiele teams, huisartsen, tolken en religieuzen worden gemobiliseerd. Zodat iedereen ook echt wordt bereikt. Maar daarna is het ballonnetje van Vervoort niet doorprikt vooraleer het is opgestegen. Want als het moet om te reizen, is 27% van de weigerende Belgen bereid om zich toch te laten vaccineren. De mens is niet altijd zo altruïstisch. Door hem iets zelfzuchtigs te geven, kom je niet manu militari maar eerder met zachte hand tot een groepsimmuniteit.