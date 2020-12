ONZE OPINIE. Slimme mensen kunnen ook weleens domme uitspraken doen

Verpleeg­kun­di­ge Jacky (63) ging met pensioen, maar keerde terug voor tweede coronagolf: “Mijn schuldge­voel was té groot”

29 november Met enige tegenzin en een tikje spijt zwaaide verpleegkundige Jacky De Neef (63) in oktober de intensieve zorgen af waar ze 42 jaar patiënten had verzorgd. Haar pensioen was nog niet goed en wel gestart of de tweede coronagolf brak uit. “En ik kon mijn collega’s toch niet in de steek laten?”. Haar helpende handen maken het werk voor anderen nu een pak lichter.