ONZE OPINIE. Sihame El Kaouakibi slaagt er in haar eentje in om een pak politieke systeemfouten in één keer in de kijker te plaatsen

Vlaamse Babette (50) woont en werkt in coronahots­pot India: “Elke dag komen er overal honderden mensen samen”

5:00 De coronacijfers schieten in India razendsnel de hoogte in. In 24 uur stierven er 2.023 mensen aan corona en werden 15,5 miljoen besmettingen geregistreerd. "Het is trouwseizoen: elke dag komen er overal honderden mensen samen om huwelijken te vieren", zegt Babette Desfossez (50) uit het West-Vlaamse Kuurne.