ONZE OPINIE. “Sammy Mahdi zet zich af van anderen. Hij doet niks anders dan Bart De Wever”

Een op zeven werkt bij ziekte altijd door: “Nefast voor de gezondheid”

We zouden het sinds corona niet meer doen, en toch: 1 op 7 werknemers blijft systematisch doorwerken bij ziekte. Altijd. In plaats van afgenomen is het aantal gevallen van “presenteïsme” - het gegeven dat zieke werknemers geen ziektebriefje indienen, maar toch gaan werken of telewerken - sinds corona nog toegenomen.

5:45