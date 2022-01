ONZE OPINIE. Prijsstijgingen hangen de komende maanden als zwaard van Damocles boven onze regeringen

De voorbije maanden stond de stijgende energiefactuur al in de kijker. Regeringen krabden zich in de haren en naar elkaar om dat probleem aan te pakken. Het is dan ook een versnipperde bevoegdheid. Het gevolg is: iedereen verantwoordelijk, niemand verantwoordelijk. De realiteit dwong onze politici om stappen te zetten. Zowel de Vlaamse en de federale regering schoten in actie. De tweede belastingbrief die onze factuur is, werd wel wat aangepakt. Maar er werd tegelijk niet helemaal doorgepakt. Ook vroeger bougeerde er weinig, hoewel het probleem gekend was. Een no-brainer werd het zelfs genoemd. Maar ook in onverdachte en financieel betere tijden ontbrak het politieke partijen al aan drive en moed om die factuur ten gronde aan te pakken. Die lichtzinnigheid kan ons straks duur komen te staan. Nu het huis in brand staat, moet er worden geblust. Heilige huisjes gaan dan op in as. Zoals 21% BTW betalen op elektriciteit.