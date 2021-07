Onze Opinie. Politieke recuperatie? Absoluut. Onkies? Neen, het is slimme politieke communicatie voor een groot probleem dat de spotlights verdient

Zomer blijft zoek, al laat zon zich vandaag wel vaker zien. Morgen buien met mogelijk onweer

7 juli Het blijft nog even wachten op zomers weer. Vandaag/woensdag is het wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken die in de namiddag hier en daar in het binnenland kunnen uitgroeien tot een bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI.