ONZE OPINIE. Politici zoeken in hun teleurstelling naar kleine ingrepen die ons niet te hard doen steigeren

Thuiswerk heeft het leven voor veel mensen vergemakkelijkt. Of toch het jongleren tussen bureau en schoolpoort, tussen een werkleven en een sociaal leven. Alle ballen in de lucht houden? Het lukte iets beter zonder stress door werken of het verkeer op de E17, bezwaarlijk l’autoroute du soleil te noemen. Thuiswerk zorgde ook voor minder ziekteverzuim. Werkgevers verloren er minder geld door. Maar voor sommigen is het kantoor wel iets waard. Het is dé plek om met iemand te praten, bij gebrek aan een breed sociaal netwerk. Het is de plek om te groeien in je job. Dat lukt niet altijd even goed vanachter je snel gekochte thuisbureau gepropt tussen de kleerkast en de kamerplant in je slaapkamer. En dan zijn er die mensen die te gemakkelijk vergeten worden omdat ze niet zichtbaar zijn. Zij die met velen op enkele vierkante meters samenwonen en te midden van die chaos hun werk moeten klaren.