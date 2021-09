ONZE OPINIE. “Op vlak van luchtkwaliteit in scholen hangt Ben Weyts een ‘zesjescultuur’ aan”

Als er één iets positiefs uit die vervloekte coronacrisis is gevloeid, dan toch de toegenomen aandacht voor luchtkwaliteit in binnenruimtes. Nog nooit zullen zoveel leerlingen op 1 september klaslokalen binnengestapt zijn waar de lucht zo gezond is. In heel wat klassen zullen ramen quasi permanent openstaan of zullen CO2-meters melden wanneer er verlucht moet worden. Hier en daar is zelfs geïnvesteerd in luchtreinigers. Dat is een goede zaak voor leerlingen en leerkrachten, want in een klas met voldoende frisse en gereinigde lucht riskeer je minder snel corona (of griep) te krijgen én presteer je beter.