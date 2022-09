ONZE OPINIE. “Op het slagveld van enkele dagen politiek liggen Sammy Mahdi, CD&V en de hele Vlaamse regering”

Tiental huiszoekin­gen naar voorberei­ding van terroristi­sche aanslag: “Groot aantal wapens in beslag genomen”

De huiszoeking in Merksem waarbij de 36-jarige Yannick V. woensdagochtend werd gedood door de politie, kaderde in een breder onderzoek van het federaal parket. Een Antwerpse onderzoeksrechter liet een tiental huiszoekingen uitvoeren in de provincie Antwerpen en in Gent. Het zou gaan om een groep van zes à zeven mensen die lid zijn van dezelfde schietclub in Antwerpen, weet VTM Nieuws. Volgens het parket bereidden ze een terroristische aanslag voor.

