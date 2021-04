ONZE OPINIE. Op deze manier krijg je een samenleving die steeds meer verscheurd is

30 testevene­men­ten in ons land (maar géén breed exitplan voor hele sector)

5:46 Vandaag beslissen de ministers van Volksgezondheid over hoe we in de maanden mei en juni een 30-tal testevenementen zullen organiseren in ons land. Maar binnen de eventsector leeft de vrees dat die gebruikt zullen worden om de eigenlijke versoepelingen op de lange baan te schuiven. Zij willen meer: een exitplan, met voorlopige data. Maar de kans dat zoiets er komt, is zeer klein.