ONZE OPINIE. Ook nu, in deze moeilijke en cruciale fase, mag de EU zich niet uiteen laten spelen

“Dikke Nordin” wraakt opnieuw rechters, drugspro­ces met 51 verdachten stilgelegd

Drugscrimineel Nordin El Hajjioui heeft vanmorgen de rechters gewraakt op een drugsproces met 51 verdachten. Het proces is voor onbepaalde tijd stilgelegd. El Hajjioui die in Dubai verblijft, riskeert in deze zaak twaalf jaar celstraf voor de invoer van cocaïne.

4 april