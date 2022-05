ONZE OPINIE. “Ook in Borgerhout wonen helden”

Deze Borgerhou­te­naar redde op eigen houtje al 2.000 mensen uit Oekraïne. Desnoods regelt hij zelfs privéjet

Nu al vijftig dagen lang zit Antwerpenaar Imad Ben (35) in Oekraïne. Met slechts één doel voor ogen: zo veel mogelijk burgers uit oorlogsgebied ontzetten. En dat lukt hem aardig: de teller staat intussen op tweeduizend. En daar blijft het niet bij. Morgen krijgt hij drie zwaargewonden het land uit... per privéjet. “Mijn missie is duidelijk: zo veel mogelijk mensen ontzetten in een zo kort mogelijke tijd.”

11:34