Onze opinie. Ook het hoofd van onze taskforce vaccinatie verdient een stevige prik. Om hem tot urgentie aan te zetten

De eerste die je zou willen prikken is Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce vaccinatie. Niet zozeer om hem in te enten, maar om hem tot wat urgentie aan te zetten. In de studio van 'Terzake' kwam hij maandagavond uitgebreid uitleggen waarom de vaccinatie in België zo traag op gang komt. Maar op dit moment hebben we geen behoefte aan iemand die het status quo komt verklaren. We hebben nood aan iemand die tovert met de bestaande middelen, alles in vraagt blijft stellen, en wat onmogelijk lijkt tóch kan realiseren.