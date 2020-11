ONZE OPINIE. Onze regeringsleiders zullen de komende dagen bepalen of ik over vijf maanden van verdriet of geluk zal huilen

Dinsdagavond was het al de tweede keer dit jaar dat ik tijdens het joggen tranen in de ogen kreeg. De eerste keer moet ergens eind maart zijn geweest. Ik liep alleen ’s avonds laat door lege winkelstraten en over verlaten pleinen. Geen restaurant was open, in geen café zat nog een levende ziel. Hooguit kwam ik hier en daar nog een loper, fietser of eenzame wandelaar tegen. Mijn gedachten gingen naar mijn kinderen, die voor onbepaalde duur niet meer naar school konden, geen vriendjes meer mochten zien, niet eens meer naar een speeltuin mochten. Ik liep door de straat waar Luc De Vos levensloos werd gevonden, en net op dat moment speelde door mijn koptelefoon Gorki’s wondermooie ‘Soms vraagt een mens zich af’. Boys don’t cry, maar even werd ik overmand door al die emoties.