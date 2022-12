ONZE OPINIE: “Onze rampzalige begroting leidt tot grote afhankelijkheid van financiële markten. Daar moet zelfs de PS voor beducht zijn”

WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te dag met soms intense regen, maxima tot elf graden

Er trekt vandaag een regenzone traag het binnenland in, vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt dus zwaarbewolkt tot betrokken met geregeld regen, die soms intens kan zijn. In het zuidoosten valt er minder regen en in het uiterste zuiden van het land blijft het nog lange tijd droog, meldt het KMI.

