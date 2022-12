ONZE OPINIE: “Onze rampzalige begroting leidt tot grote afhankelijkheid van banken. Daar moet zelfs de PS voor beducht zijn”

Na kritiek op Wegen & Verkeer en KMI: waarom werd er gisteren tijdens spiegel­glad­de avond niet eerder gestrooid?

De plotse aanvriezende regen heeft gisteravond voor minstens 100 auto-ongevallen en ook bij voetgangers nog heel wat valpartijen gezorgd. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen was het levensgevaarlijk rijden. Bij een glijpartij op de E40 in het Oost-Vlaamse Aalter kwam een 54-jarige vrouw om het leven. Veel mensen vragen zich dan ook af waarom er niet eerder werd gestrooid. Agentschap Wegen en Verkeer zegt dat er weldegelijk gestrooid was, maar dat strooidiensten door de situatie van het wegdek, regen op een bevroren ondergrond, eigenlijk machteloos staan.

