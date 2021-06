ONZE OPINIE. Onze oprechte excuses aan wie zich door werkloosheid genoodzaakt zag om te gaan vechten aan de zwemvijver

Belastingfraude gepleegd? Als mensen meer zouden verdienen, zouden ze dit soort zaken niet doen. Gespijbeld op school? Als er meer vakantiedagen waren, had niemand daar behoefte toe. Telefoon gestolen? Als Apple niet zo’n belachelijke prijzen zou vragen, was dat niet nodig geweest. In diezelfde stijl reageerde minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) gisteren op de vechtpartijen met Brusselse jongeren in het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen: “Mochten ze een job hebben, zouden ze dit soort zaken niet doen.” Bij deze: onze oprechte excuses aan iedereen die zich daardoor verplicht zag om te gaan vechten aan de zwemvijver.