Onze opinie. Of je nu 0, 5, 10 of 15 jaar hebt gewerkt: het maakt niet uit voor het minimumpensioen. Begrijpe wie begrijpen kan!

Zoals vaker in ons land was er, na de grote verontwaardiging, politieke actie die uiteindelijk gemorrel in de marge bleek. Ten gronde is de ongerijmdheid niet weg. Kijk maar naar de minimumpensioenen die de regering-De Croo wil opkrikken naar 1.500 euro netto per maand. Jan, die 5 jaar in loondienst werkte en 26 jaar werkloos was, heeft vandaag recht op een minimumpensioen. Annick die 29 jaar in loondienst werkte, niet. Je moet namelijk een loopbaan van 30 jaar achter de rug hebben. En of je daar nu 0, 5, 10 of 15 jaar van hebt gewerkt: het maakt niet uit voor het minimumpensioen. Begrijpe wie begrijpen kan.