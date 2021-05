ONZE OPINIE. No sweat, no glory, no corona

Je kan de supporters van Club Brugge weinig kwalijk nemen. Dat je een feestje wil bouwen na een landstitel, het is ze van harte gegund. Maar wat steekt, is dat dat gebeurt op een moment dat veel mensen zich al maandenlang inhouden en aan tal van beperkingen houden. Of zoals een CD&V-partijgenote van De fauw op Twitter schreef: “Het is maar 1 keer dat we kampioen worden? … Het is ook maar 1 keer dat iemand trouwt. Het is maar 1 keer dat je je moeder/vader begraaft. Het is maar 1 keer dat je afstudeert.”