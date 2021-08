Onze Opinie. Nieuwe gascentrales bouwen is absurd, nieuwe windmolens tegenhouden evenzeer

Compleet absurd is het dat onze regering gascentrales bouwt, die extra CO₂ uitstoten, om de kernuitstap mogelijk te maken. Nog absurder is dat die beslissing wordt verdedigd door een groene minister van Energie, Tinne Van der Straeten. Maar even nefast voor onze gezondheid en die van onze kinderen is de beslissing van Zuhal Demir (N-VA) om de vergunning voor een windmolenpark tegen te houden. We kunnen het ons niet langer permitteren nog extra CO₂ in de lucht te pompen, zo schrijft hoofdredacteur Brecht Decaestecker, en we hebben geen seconde meer te verliezen in de transitie naar hernieuwbare energie.