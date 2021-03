ONZE OPINIE. Niet uw gedrag, maar de snelheid van vaccineren zal succes “paaspauze” bepalen

Het was intensivist Geert Meyfroidt van UZ Leuven die het gisteren glashelder stelde in Het Journaal: of de komende vier weken een succes worden, is vooral afhankelijk van hoeveel 65-plussers en vijftigers met risicofactoren we in die periode kunnen vaccineren. “Zodra die veilig zijn, zal de hele maatschappij wel wat veiliger zijn.” En ja: we zijn daar voor een deel gebonden aan de leveringen van AstraZeneca. Maar het is wel véél te makkelijk om in dit verhaal alle onheil af te schuiven op die boze stiefmoeder van de vaccinproducenten.