ONZE OPINIE. Niet morgen of overmorgen maar gisteren hadden al die Europese slimme koppen de violen moeten stemmen

Temperatu­ren worden zachter en het kan stevig waaien

8:28 Het is vandaag betrokken met regen, in de Hoge Ardennen aanvankelijk (smeltende) sneeuw of eventueel wat lokale aanvriezende regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen met soms enkele korte opklaringen, zegt het KMI.