ONZE OPINIE. "Naar een nieuwe lockdown? Misschien is het vandaag vooral wijs om geduld te hebben”

Toen de regering vorige week dinsdag de verscherpte maatregelen aankondigde, waren quasi alle wetenschappers het roerend eens. Ook Marc Van Ranst. “Dit zijn stevige maatregelen en de mensen gaan die voelen”, klonk het. “Maar als ze de maatregelen volgen, komt het goed. Die kentering zal er niet komen na een week ons best doen. We zullen een twaalftal dagen nodig hebben om te zien welke gevolgen deze nieuwe regels hebben.” Dat de cijfers in die periode nog spectaculair verder zouden stijgen, is logisch. Dat hoort nu eenmaal bij de exponentiële curve die corona volgt. De aangroei lijkt eerst nog gestaag, maar zodra je echt beseft dat de curve stijgt, doet ze dat pijlsnel. Het zegt verder niets over de maatregelen die vorige week werden genomen. De enigen die kunnen inschatten of de curve nóg meer loodrecht omhooggaat dan we hadden kunnen verwachten, zijn de statistici en virologen. Wanneer zij unisono zouden zeggen dat verdere bijsturing nodig is, laten we dat dan vooral ook doen. De ervaring van de voorbije maanden leert dat ze er individueel wel eens naast kunnen zitten, maar dat de lijn die ze als groep verdedigen bijna altijd de juiste is gebleken.